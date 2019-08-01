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2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля

01 августа 2019 08:24
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Новости Беларуси. В Гомеле во время пожара в квартире многоэтажки были спасены двухлетняя девочка и пенсионер. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля-1

Фото: Гомельское ОУМЧС

31 июля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на первом этаже многоквартирного дома по ул. Фадеева в Гомеле. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей один из прохожих увидел дым и бросился на помощь. В задымленной квартире он обнаружил двухлетнюю девочку в сознании и вынес ее на свежий воздух.

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля-4

Фото: Гомельское ОУМЧС

В это же время рядом с местом пожара оказался участковый инспектор Сергей Руденков. Майор милиции с риском для жизни вошел в задымленное помещение и нашел 56-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов верхних этажей с помощью специальных масок.

2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля-7

Фото: Гомельское ОУМЧС

Дедушка и двухлетняя внучка были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения». Позже выяснилось, что родители малышки оставили ее с пожилым мужчиной на время похода в магазин. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Недавно в многоэтажке Гродно горела квартира. Спасателям удалось спасти мужчину и эвакуировать 15 человек (читать далее). 

# Пожар # происшествия # Сергей Руденков

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