2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля

Новости Беларуси. В Гомеле во время пожара в квартире многоэтажки были спасены двухлетняя девочка и пенсионер. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.

Фото: Гомельское ОУМЧС

31 июля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на первом этаже многоквартирного дома по ул. Фадеева в Гомеле. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей один из прохожих увидел дым и бросился на помощь. В задымленной квартире он обнаружил двухлетнюю девочку в сознании и вынес ее на свежий воздух.

Фото: Гомельское ОУМЧС

В это же время рядом с местом пожара оказался участковый инспектор Сергей Руденков. Майор милиции с риском для жизни вошел в задымленное помещение и нашел 56-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов верхних этажей с помощью специальных масок.

Фото: Гомельское ОУМЧС