2-летнего ребёнка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля

Новости Беларуси. В Гомеле во время пожара в квартире многоэтажки были спасены двухлетняя девочка и пенсионер. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.
Новости Беларуси. В Гомеле во время пожара в квартире многоэтажки были спасены двухлетняя девочка и пенсионер. Эту информацию сообщает Гомельское ОУМЧС.
Фото: Гомельское ОУМЧС
31 июля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на первом этаже многоквартирного дома по ул. Фадеева в Гомеле. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей один из прохожих увидел дым и бросился на помощь. В задымленной квартире он обнаружил двухлетнюю девочку в сознании и вынес ее на свежий воздух.
Фото: Гомельское ОУМЧС
В это же время рядом с местом пожара оказался участковый инспектор Сергей Руденков. Майор милиции с риском для жизни вошел в задымленное помещение и нашел 56-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание и эвакуировали жильцов верхних этажей с помощью специальных масок.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Дедушка и двухлетняя внучка были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения». Позже выяснилось, что родители малышки оставили ее с пожилым мужчиной на время похода в магазин. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
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