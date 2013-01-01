Белорусов, ограбивших таксиста в Орше, поймали в Смоленске

Новости Беларуси. В ночь на 31-го декабря совершено разбойное нападение на таксиста в Орше. Наняв машину, двое мужчин попросили отвезти их за город. Там ограбили 21-летнего водителя. Самого таксиста выбросили из машины и на ней уехали в сторону России. Скрыться злоумышленникам не удалось даже в предпраздничной суете. В тот же день по горячим следам их задержали в Смоленске.

Андрей Семенихин, начальник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

Незамедлительно после заявления потерпевшего милиционеры Витебщины связались с полицейскими из управления МВД по Смоленской области Российской Федерации и передали ориентировку на автомобиль и подозреваемых. Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям правоохранителей обеих стран уже через несколько часов полицейские в Смоленске обнаружили автомобиль и задержали двух граждан Беларуси 1972 и 1991 годов рождения. На данный момент задержанные находятся в Смоленске. Правовую оценку их действиям даст Следственный комитет Беларуси.