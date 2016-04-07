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От столкновения с розовым велосипедом сгорел Maserati в последний день страховки – комментарий СК

07 апреля 2016 10:20
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Новости Беларуси. Эта история произошла еще в январе. В пригороде Минска пешеход исчез с места ДТП после столкновения с автомобилем премиум-класса. При этом машина после незначительного удара загорелась.

Водитель перестроился для поворота, а там, с его слов, он заметил пешехода, переходившего дорогу с велосипедом в руках, но избежать столкновения не смог. Выйдя из автомобиля, водитель не обнаружил пешехода. Не нашли его сотрудники ГАИ и МЧС, а также другие водители, остановившиеся для оказания помощи.

Напомним, автомобиль Maserati выгорел дотла. Здесь подробности и фото.

Впрочем, владелец иномарки поспешил обратиться в страховую компанию, чтобы получить компенсацию – автомобиль был застрахован по варианту полного каско на сумму $65 тысяч.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В ходе предварительной проверки по обстоятельствам произошедшего, полученная от владельца автомобиля информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, ряд изложенных им фактов опровергается заключениями специалистов Госкомитета судебных экспертиз. Еще ряд факторов позволяет утверждать, что велосипед долгое время не эксплуатировался. Не установлено также лицо, которое, со слов водителя, находилось с велосипедом на дороге в указанное время, не обнаружено и следов его пребывания.

От столкновения с розовым велосипедом сгорел Maserati в последний день страховки – комментарий СК-1

Дальше – больше: пожарно-техническая экспертиза показала, что исключена вероятность пожара от аварийных режимов работы электрической природы. Результаты другой экспертизы гласят, что на поверхности велосипеда не обнаружено наслоений лакокрасочных, полимерных материалов и резины, которые могли образоваться при контакте с автомобилем.

48-летний мужчина хотел компенсацию за сгоревшее авто при странных обстоятельствах, а стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в намеренном поджоге своего железного коня.

От столкновения с розовым велосипедом сгорел Maserati в последний день страховки – комментарий СК-4

В Следственном комитете не исключают: транспортное средство может сгореть дотла в последний день действия страховки. Но в этот раз розовый велосипед здесь точно ни при чем.

Источник: аккаунт официального представителя Следственного комитета Республики Беларусь в
социальной сети Facebook

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Юлия Гончарова

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