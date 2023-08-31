На отдыхе в Осиповичском районе мужчину убило молнией

Осиповичский районный отдел Следственного комитета проводит мероприятия по выяснению всех деталей гибели 25-летнего парня от разряда молнии, информирует СК Республики Беларусь.

Молодой человек возвращался со своими друзьями с отдыха на побережье реки Свислочь, где их настигла неблагоприятная погода. Остановившись на краю дороги около леса, он решил выйти на улицу. Удалившись от автомобиля на расстояние около 10 метров, мужчина получил разряд молнии. От травм он скончался. По факту произошедшего Следственный комитет ведет соответствующую проверку и настойчиво советует придерживаться правил безопасности во время грозы.