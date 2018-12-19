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Белорус погиб в ДТП в Московской области

19 декабря 2018 10:51
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Новости Беларуси. Гражданин Беларуси погиб в ДТП в Московской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла на 245-километре трассы А-108.

Белорус погиб в ДТП в Московской области-1

Подробностей происшествия известно немного. Сообщается, что водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Посольство Беларуси в Москве предпринимает меры по информированию родственников погибшего.

# Авария в России # происшествия # Фотофакт

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