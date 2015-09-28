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Израиль нанес артиллерийский удар по Сирии

28 сентября 2015 11:21
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Новости Сирии. Израиль нанес артиллерийский удар по Сирии. Несколько снарядов упало рядом с административным зданием в городе Эль-Баас. Информация о жертвах пока уточняется. Обстрел начался после того, как правительственные силы отразили атаку в Эль-Кунейтре. В ходе нее были уничтожены десятки боевиков.

Сирийская артиллерия выпустила в ответ не менее 10 снарядов по позициям противника. Однако израильский военный представитель заявил, что огонь был открыт после того, как разорвался выпущенный с сирийской стороны минометный снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Война в Сирии

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