Новости Сирии. Израиль нанес артиллерийский удар по Сирии. Несколько снарядов упало рядом с административным зданием в городе Эль-Баас. Информация о жертвах пока уточняется. Обстрел начался после того, как правительственные силы отразили атаку в Эль-Кунейтре. В ходе нее были уничтожены десятки боевиков.

Сирийская артиллерия выпустила в ответ не менее 10 снарядов по позициям противника. Однако израильский военный представитель заявил, что огонь был открыт после того, как разорвался выпущенный с сирийской стороны минометный снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.