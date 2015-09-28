Пассажиры московского метро задержали 50-летнего педофила, который приставал к ребенку в вагоне

Новости России. Неравнодушные пассажиры задержали 50-летнего мужчину, который напал на 13-летнего мальчика в час пик на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Коломенская».

Как сообщает LifeNews, пользуясь тем, что вагон был полон людей, безработный житель Подмосковья начал снимать с себя брюки и трогать ребенка за различные места. Мальчик закричал.

Пассажиры бросились на помощь ребенку.

Анна, мать пострадавшего ребёнка:

Мой сын поехал в школу со станции «Кантемировская», в час пик в 8 утра стоял в метро, почувствовал, что его кто-то трогает. Он подумал сначала, что это толкучка, начал отодвигаться, но мужчина шёл за ним, прижался всем телом, стал его трогать. Сын испугался, обернулся, увидел расстёгнутую ширинку.

Жителю Подмосковья грозит до восьми лет лишения свободы.

Известно, что мужчина ранее уже был судим за кражи, разбои и грабежи.