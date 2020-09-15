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Автобус столкнулся с легковушкой в Минске. 6 человек пострадали в аварии

15 сентября 2020 16:25
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Новости Беларуси. Правоохранители выясняют причины крупного ДТП на улице Руссиянова в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобус столкнулся с легковушкой в Минске. 6 человек пострадали в аварии-1

14 сентября поздним вечером здесь пострадали 6 человек. По словам очевидцев, водитель городского автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Volkswagen, после чего врезался в осветительную мачту.

Автобус столкнулся с легковушкой в Минске. 6 человек пострадали в аварии-4

Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи. Вероятно, водителю автобуса стало плохо за рулем.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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