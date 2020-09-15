Автобус столкнулся с легковушкой в Минске. 6 человек пострадали в аварии

Новости Беларуси. Правоохранители выясняют причины крупного ДТП на улице Руссиянова в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

14 сентября поздним вечером здесь пострадали 6 человек. По словам очевидцев, водитель городского автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Volkswagen, после чего врезался в осветительную мачту.