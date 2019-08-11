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Авиабомба времён войны была обнаружена в Барановичском районе

11 августа 2019 09:53
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Новости Беларуси. В лесу в Барановичском районе была найдена бомба времён ВОВ.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям обратились сотрудники газовой службы. Они рассказали, что проводили земляные работы в лесу неподалёку от деревни Лесная. В какой-то момент рабочие увидели боеприпас.

Авиационная бомба была уничтожена сапёрно-пиротехнической группой в/ч 7404.

На днях в Столинском районе грибник обнаружил в лесу множество боевых элементов.

Ранее на этом месте был авиаполигон – здесь подробности.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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