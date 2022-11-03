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Авария в Молодечно. 84-летний водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

03 ноября 2022 13:52
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Новости Беларуси. В Молодечно автомобилист сбил пожилую женщину. 84-летний местный житель двигался на автомобиле Honda, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария в Молодечно. 84-летний водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе-1

На регулируемом перекрестке при повороте налево с улицы Мира на Великий Гостинец он наехал на 77-летнюю жительницу Молодечно, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщину с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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