Авария в Молодечно. 84-летний водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Молодечно автомобилист сбил пожилую женщину. 84-летний местный житель двигался на автомобиле Honda, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На регулируемом перекрестке при повороте налево с улицы Мира на Великий Гостинец он наехал на 77-летнюю жительницу Молодечно, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщину с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.