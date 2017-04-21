Авария с участием автомобиля скорой помощи в Гродно: погибла 28-летняя девушка

Новости Беларуси. Машина скорой помощи сбила пешехода в Гродно. Авария произошла накануне вечером.



Из сообщения ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Под машину «скорой помощи» попала 28-летняя девушка. «Газель» с включенными проблесковыми маячками синего цвета везла больного с инфарктом по улице Советских пограничников и двигалась по правой полосе. С левой стороны по пешеходному переходу в направлении остановочного пункта возле обувной фабрики ускоренным шагом направились две девушки. Одна из них успела забежать на тротуар, вторую машина сбила.



Девушку доставили в больницу.

Она скончалась, не приходя в сознание.

Обстоятельства аварии установит следствие.