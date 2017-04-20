Двое могилевчан, 6 лет похищавшие с банковских карточек иностранцев деньги, получили 20,5 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 20,5 лет лишения свободы на двоих. Таков приговор в отношении могилевчан, которые на протяжении шести лет похищали с банковских счетов иностранцев крупные денежные суммы и вкладывали их в собственный бизнес, оплачивали свои развлечения и отдых. В общем с иностранных кредиток предприимчивым белорусам удалось похитить более 200 тысяч долларов. К слову, вину преступники так и не признали.

В Следственном комитете отметили, что раскрыли преступную схему только с помощью современных технологий.