Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21-летний водитель микроавтобуса при выезде на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина.

В результате произошло опрокидывание транспортного средства.

Шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу.

Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.