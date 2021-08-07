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Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии

07 августа 2021 12:10
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП под Барановичами с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии-1

21-летний водитель микроавтобуса при выезде на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии-4

В результате произошло опрокидывание транспортного средства.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии-7

Шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии-10

Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Авария под Барановичами: перевернулся пассажирский МАЗ, три человека в тяжёлом состоянии-13

Погибших в результате аварии нет. Виновник ДТП задержан.

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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