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Два автобуса столкнулись в Солигорском районе, есть пострадавшие

08 декабря 2016 09:11
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Новости Беларуси. С травмами различной степени тяжести три человека доставлены в местную больницу. Авария, в результате которой столкнулись два автобуса, произошла в Солигорском районе ранним утром в среду.

«Электронный Солигорск», городской новостной портал:
56-летний водитель, двигаясь на автобусе «Неман» в направлении Солигорска, на закруглении дороги, по предварительной версии, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом КАВЗ под управлением 45-летнего водителя.

Транспортный коллапс, сотни ДТП и каток под ногами. Страна под натиском непогоды.

Ночью и утром во многих регионах страны прошел ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, к вечеру атмосферный фронт сместится на восток страны (здесь подробнее).

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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