Аварии с участием маршруток произошли в Витебской и Гродненской областях

Новости Беларуси. В Полоцком районе маршрутка с 16 пассажирами врезалась в легковушку и перевернулась. Известно, что авария произошла на закруглении дороги. В момент, когда микроавтобус занесло, на трассе находился неисправный кроссовер. При столкновении во внедорожнике никто не пострадал.

А вот пассажирам уже другого маршрутного такси – «Минск – Гродно» – повезло меньше. Ее водитель не справился с управлением при обгоне и вылетел в кювет. В итоге пострадали трое: две женщины госпитализированы, мужчина пройдет амбулаторное лечение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.