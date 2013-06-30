Причиной африканской чумы свиней в Беларуси стал импортный комбикорм

Новости Беларусь. Теперь для их села корова — самое актуальное животное. С недавних пор не только эта деревня в Гродненской области для ветврачей - с грифом «под пристальным контролем». Галине и ее супругу с кабаном из своего сарая пришлось навсегда попрощаться. Но хозяева — люди грамотные. Понимают, что по-другому никак.

Галина Ярмош:

Я понимаю, что надо — так что тут жалко? По районе забирали всех поголовно свиней. Люди с пониманием относятся, спокойно. Ничего не сделаешь, надо бороться с этим.

По информации белорусского Минсельхозпрода, причиной вспышки африканской чумы стал комбикорм, произведенный в сопредельном государстве. Вероятнее всего, такую трапезу для свиней один из хозяев банально купил у частника, поленившись идти в магазин или понадеявшись сэкономить. Так или иначе, знаменитый «авось» подложил свинью.

Владимир Ярмош:

Люди, может из России, завозят комбикорм, продают населении и заражается скот. Они завозят в деревню, те люди, кому за 60, покупают. Привезли — думают, что хорошее.

Нина Акулич, жительница деревни Чапунь (Гродненская область):

Корма покупали у частников. Так это мы теперь знаем, что нельзя, а раньше были не в курсе.

Нина Михайловна - жительница той самой деревни Чапунь в Ивьевском районе, где накануне и обнаружили вспышку африканской чумы. Всех свиней из хозпостроек в селе оперативно умертвили и вывезли, а в деревне установили карантин, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Чеслав Хотянович, главный ветеринарный врач Ивьевского района:

Для человека это не опасно, но человек может быть переносчиком, может скушать зараженное мясо, где-то отходы, которые могут попасть в пищевые отходы. Они в свою очередь попадают животным и пойдет заражение. Для человека это не опасно.

Вспышки африканской чумы свиней не раз регистрировались во многих странах мира. И уничтожение животных в таком случае — практика и для зарубежных специалистов. При этом заболевании погибает сто процентов поголовья свиней. Беларусь с подобной проблемой столкнулась впервые. На неделе в нашей стране усилили меры по борьбе с инфекцией.

Юрий Пивоварчик, главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь:

Нами было принято решение в ряде регионов (Ивьевском, Столбцовском, Новогрудском, Воложинском, Кареличском районах) расширить первую угрожаемую зону и, используя рекомендации международного эпизоотического бюро, минимизировать последствия. Все убытки людей будут компенсированы. Это предусмотрено решением Президиума Совета Министров, сейчас делаются соответствующие расчеты.

В лаборатории районной ветстанции люди, не дожидаясь экспертов, сами приносят свинину на проверку. То, что не нужно для анализа — уйдет на утилизацию. Оставшееся мясо сожгут на специальном полигоне. И та же схема актуальна для мяса диких кабанов. Лесники в Ивьевском районе буквально круглосуточно прочесывают зеленый массив, чтобы вовремя отправить на анализ мясо погибших животных.

Виталий Брейво, главный лесничий Ивьевского лесхоза:

На данный момент падения дикого кабана не было. В процессе мониторинга в этом году изъяли пробы сорока особей диких кабанов, нету ни одной положительной, зараженных не обнаружили.

Под усиленным контролем сейчас и свинокомплексы. Своих выпускают, посторонним — нельзя.

Теперь у Ивана Болеславовича на замке не только ворота, но и желудок. И тут уж греми - не греми. В целях безопасности даже домашнюю трапезу на территорию свинокомплекса проносить нельзя строго настрого.

Иван Бородин:

Проверяют, чтобы продуктов не проносили. А что тут? 8 часов и можно не кушать.

Впрочем, одна из мер предосторожности для работников свинокомплекса отнюдь не новая. Чтобы исключить распространение не только африканской чумы, но и других опасных для животных инфекций, сотрудникам запрещено держать на приусадебных участках собственных свиней.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Что касается наших свиноводческих комплексов, хочу вас проинформировать, что здесь приняты тоже жесткие меры. налажен ветеринарный контроль за производством комбикормов. Запрещается сегодня реализация свнины коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями. Только комплексы в состоянии сегодня реализовывать этот продукт. Приняли определенные меры для локализации этого очага, карантин. Оперативно сработали наши службы, изъяли с этой территории свинопоголовье, под контролем ветеринарных врачей утилизировали.

Зато София Константиновна на все «чумовые» треволнения смотрит без лишних нервов. В прошлом году и в их селе погибали свиньи, приехали ветврачи и, чтобы исключить заражение, умертвили остальных кабанов.

София Константиновна из прошлогодних событий извлекла свой урок: теперь повнимательнее любой проверки контролирует все бирки на мешках с комбикормом. А чтобы было совсем наверняка — заболеть африканской чумой свиней на подворье теперь некому в принципе.