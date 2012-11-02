Антон Алфёров, акробат из России, погиб в Мексике при загадочных обстоятельствах

Новости Мексики. 35-летний акробат Антон Алфёров, выходец из России, экс-участник «Цирка дю Солей» при загадочных обстоятельствах погиб на мексиканском курорте Акапулько.

По данным правоохранительных органов, Антон Алферов был арестован 26 октября на побережье Коста Асуль за административное правонарушение. Впоследствии он был доставлен с многочисленными травмами в клинику, но отказался от лечения, и его отправили обратно в полицейский участок. В ночь на 28 октября мужчину вновь отвезли в больницу, где Алферов скончался от потери крови.

Обстоятельства смерти акробата запутаны и противоречивы. По одним данным, Алфёров в камере вёл себя неадекватно: бился головой об стену и разбил унитаз. По другой версии, вступил в драку то ли с сокамерниками, то ли с полицейскими. В прессу попали фотографии – на лице и теле Алфёрова многочисленные гематомы, камера предварительного заключения вся в крови.

Издание Novedades Acapulco приводит слова главы полиции штата Герреро Маркоса Хуареса Эскалеры о том, что имеются сведения о злоупотреблении Алфёровым алкоголем и психотропными веществами. Однако друг акробата, президент мексиканской федерации самбо Антонио Рамирес Реболлар отметил, что никогда не видел, чтобы Антон пил даже пиво, вся его жизнь была посвящена тренировкам. Примерно год назад Антон приехал в Акапулько из США и планировал открыть собственное цирковое представление.

Павел Рублев, друг Антона Алфёрова:

Последний раз я с ним общался недели три назад. Он просил меня помочь поставить все на ноги. Он был там на гастролях. Понравилось, решил открыть свое шоу, цирковую школу, чтобы учить людей тому, что он умеет.

Местные издания пишут, что «власти Мексики расследуют дело о смерти абробата слишком скрытно, до такой степени, что даже неизвестен номер предварительного расследования, проводящегося для установления причин смерти, об этом деле известно лишь то, что о нем рассказали источники в полиции».



Консул РФ в Мексике Андрей Маркелов сообщил, что акробат въехал в Мексику как гражданин США.

Андрей Маркелов, консул РФ в Мексике:

Фактически у него было двойное гражданство, хотя въехал в Мексику он как гражданин США.

Антон Алфёров закончил Московское цирковое училище и режиссерский факультет ГИТИСа. Кроме того, он проходил обучение в школе танцев Todes, Государственном институте театрального искусства, Московской цирковой академии, Московской театральной школе и в ряде других учебных заведений.

Девять лет назад Алфёров приехал в США, выступал в шоу цирка Cirque du Soleil. Коронным номером Антона были акробатические прыжки на батуте.