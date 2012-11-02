Трёхлетний ребёнок погиб, натянув на голову пакет

Новости Беларуси. В деревне Малиновщина Молодечненского района молодая мама оставила трёхлетнего малыша без присмотра на 15 минут, чтобы сходить в магазин за продуктами. Когда женщина вернулась домой с покупками, в прихожей она обнаружила тело бездыханного малыша.

Ребёнок натянул на голову пакет от конструктора, из-за чего задохнулся. Пакет плотно сел на голову малыша. У трёхлетнего ребёнка не хватило сил сорвать пакет с головы.

По трагической случайности в мае этого года в Старом Осколе погиб семилетний мальчик: ребёнок запутался в пластиковой ленте. Он играл на детской площадке, катался с горки. Его мама находилась рядом: на лавочке около подъезда женщина убаюкивала в коляске младшего ребенка. Услышав крики детей, мать побежала к площадке, где увидела своего сына, который на ленте висел у детской горки. В этой ленте ребенок запутался, в результате чего произошло удушение.

МЧС в очередной раз напоминает: не оставляйте детей без присмотра, это может стать причиной необратимых последствий. Даже пятиминутный поход в соседний магазин может иметь трагические последствия.

Пресс-служба МЧС:

Мамам и папам, которые воспитывают еще совсем юных школьников или дошколят, хотелось бы напомнить о том, что детей оставлять без присмотра нельзя. Ни на день, ни на минуту! Не нужно много времени, чтобы чиркнуть спичкой, открыть дверцу топящейся печи, побаловаться с розеткой. Помните о том, что испугавшийся, оставленный наедине с самим собой ребенок действует, подчиняясь не той логике, которая свойственна взрослому. Почувствовав запах дыма, дети в исключительно редких случаях пытаются покинуть дом. Они просто прячутся! К сожалению, они не понимают, что от дыма и огня под кроватью или в шкафу не спрячешься! Помните об этом и позаботьтесь о безопасности своих малышей!