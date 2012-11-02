В Украине мужчина, поссорившись с женой, уснул в гробу

Новости Украины. Около полуночи в Житомире пьяный мужчина проник в магазин ритуальных услуг и уснул в гробу. Мужчина разбил оконное стекло и спокойно зашел в помещение и, избрав один из самых удобных, по его мнению, гробов, лег спать, не забыв прикрыть крышку. Звон разбитого стекла услышали соседи и вызволи милицию.

Прибывший на место происшествия наряд осмотрел помещение магазина, однако никого не обнаружили.

Алла Ващенко, руководитель пресс-службы милиции Житомирской области:

Разбитое стекло милиционеры увидели сразу. Войдя в помещение, они поинтересовались, есть ли кто там, но на оклики ответа не было. Следов беспорядка тоже не заметили. Уже решили, что хулиган мог убежать, как вдруг зашевелилась крышка гроба. Пару секунд спустя из домовины выбрался заспанный и не совсем трезвый мужчина с виноватым лицом.

33-летний житомирянин признался, что, поссорившись с супругой, напился. Учитывая холодную погоду, мужчина решил заночевать в магазине ритуальных услуг, который размещался в том же здании, где и квартира супружеской пары. Как выяснилось, никаких уголовных намерений мужчина не имел, а хотел лишь поспать.

Кстати, репутация у него положительная: высшее образование, стабильная работа, в регулярном пьянстве и хулиганских выходках не замечен.

По информации украинских СМИ, скорее всего, строптивый супруг не понесет наказания. Мужчина согласился оплатить магазину ущерб и принес извинения его владельцам. С женой он тоже помирился.