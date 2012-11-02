Ураган «Сэнди» принес в США топливный кризис. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси работает лишь треть заправок

Новости США. В пострадавших от урагана «Сэнди» районах США столкнулись с еще одной проблемой – топливным кризисом. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые попали под самый мощный удар стихии, работает лишь треть автозаправок. Жители часами простаивают в очередях. И это еще больше усугубляет транспортный коллапс на восточном побережье.

Метро в Нью-Йорке, например, работает лишь частично. А ведь это главное средство передвижения для миллионов жителей мегаполиса. Остается также нерешенной проблема с восстановлением электричества. Без света – миллионы людей.

Энергетики просто не справляются с масштабными работами. Повсеместно продолжаются восстановительные работы. В Нью-Йорке к ним привлечена армия.

Но мало кто надеется, что даже военные справятся с задачей до выборов президента. Голосование намечено на 6 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.