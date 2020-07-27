В Логойском районе в результате столкновения Skoda и Ford погибла женщина

Новости Беларуси. 26 июля примерно в 5:20 утра в Логойском районе столкнулись две иномарки.

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний водитель Skoda Rapid двигался по трассе М3. Предварительно, мужчина уснул за рулём, в результате чего машина выехала на встречную полосу и врезалась в Ford Transit.

В ДТП серьёзные травмы получила 66-летняя пассажирка микроавтобуса, она скончалась в больнице. Телесные повреждения получили ещё четыре человека.