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В Логойском районе в результате столкновения Skoda и Ford погибла женщина

27 июля 2020 07:55
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Новости Беларуси. 26 июля примерно в 5:20 утра в Логойском районе столкнулись две иномарки.

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний водитель Skoda Rapid двигался по трассе М3. Предварительно, мужчина уснул за рулём, в результате чего машина выехала на встречную полосу и врезалась в Ford Transit.

В ДТП серьёзные травмы получила 66-летняя пассажирка микроавтобуса, она скончалась в больнице. Телесные повреждения получили ещё четыре человека.

На прошлой неделе под Скиделем легковушка врезалась в фуру. Погибли три человека – здесь подробности.

# Авария в Минской области # происшествия

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