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На Тимирязева Mitsubishi разорвало на две части: машина врезалась в столб

04 декабря 2020 15:02
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 4 декабря на улице Тимирязева. 35-летний водитель Mitsubishi врезался в осветительную опору, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Тимирязева Mitsubishi разорвало на две части: машина врезалась в столб-1

Автомобилист двигался в направлении Радужной и не справился с управлением. От удара машину буквально разорвало на две части. Водитель с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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