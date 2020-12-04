На Тимирязева Mitsubishi разорвало на две части: машина врезалась в столб

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 4 декабря на улице Тимирязева. 35-летний водитель Mitsubishi врезался в осветительную опору, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобилист двигался в направлении Радужной и не справился с управлением. От удара машину буквально разорвало на две части. Водитель с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.