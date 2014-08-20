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Американец инсценировал свою смерть, чтобы избежать свадьбы со своей подругой

20 августа 2014 16:43
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Новости США. Американец Такер Блэндфорд настолько испугался предстоящей свадьбы со своей возлюбленной Алекс, что решил исчезнуть из ее жизни навсегда. Только вот план исчезновения молодой человек продумал не до конца.

За несколько дней до торжества он позвонил Алекс с чужого номера, представился отцом Такера и сообщил прискорбную новость: сын погиб, бросившись под машину.

Алекс, убитая горем, решила позвонить маме Такера. На том конце провода девушке сообщили: жених жив и здоров.

Невеста в интервью The Mirror:
Все, что я делала – это любила его, а теперь я не уверена, что вообще когда-либо поверю мужчине.

Как сложатся отношения Алекс и Такера пока не известно. Также не понятно, состоится ли свадьба.

Напомним, прошлой осенью досадный инцидент с участием молодоженов произошел в Германии.

Мужчина забыл новоиспеченную супругу на автозаправочной станции. Её отсутствие мужчина заметил, проехав двести километров.

Со слов «забытой» женщины, супруг остановил микроавтобус, чтобы пополнить запас топлива. Она в это время отлучилась в уборную, не предупредив супруга. Вернувшись, 33-летняя Новак ни мужа, ни микроавтобуса, не обнаружила. Женщина испугалась ни на шутку: при себе у неё не было ни денег, ни мобильного.

Свадьба семейная, традиционная или молодежная? И какие тенденции можно наблюдать сегодня в свадебной моде? Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Свадьба

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