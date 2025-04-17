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Сейм Латвии утвердил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

17 апреля 2025 07:14
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Сейм Латвии утвердил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сейм Латвии утвердил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин-2

«За» – проголосовали большинство депутатов. Ранее это решение поддержали правительство и парламентская комиссия по иностранным делам. Напомним, еще в марте главы Минобороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в совместном заявлении рекомендовали руководству своих государств выйти из Оттавской конвенции. Такой шаг они аргументировали тем, что якобы военные угрозы странам-членам НАТО значительно возросли.

# НАТО # Международная политика

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