Сейм Латвии утвердил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За» – проголосовали большинство депутатов. Ранее это решение поддержали правительство и парламентская комиссия по иностранным делам. Напомним, еще в марте главы Минобороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в совместном заявлении рекомендовали руководству своих государств выйти из Оттавской конвенции. Такой шаг они аргументировали тем, что якобы военные угрозы странам-членам НАТО значительно возросли.