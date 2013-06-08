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Актрису Шэннон Ричардсон подозревают в причастности к отправке «ядовитых» писем Президенту США и мэру Нью-Йорка

08 июня 2013 14:49
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Новости США. Неожиданные подробности громкого дела! В США актрису Шэннон Ричардсон подозревают в причастности к отправке «ядовитых» писем Президенту Соединенных Штатов и мэру Нью-Йорка. Ей уже предъявили обвинения.

Ранее Шэннон утверждала, что конверты с рицином посылал её муж. Так женщина хотела отомстить супругу за то, что он подал на развод в то время, как она ждала от него шестого ребенка. 

Таким образом, актриса вторых ролей в реальной жизни сыграла первую. Но  драматическую. Если вину Шэннон докажут, ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

ФБР перехватило письма со смертельно опасным ядом в конце мая. В посланиях содержались угрозы в адрес Барака Обамы и Майкла Блумберга в связи с их позицией по вопросу о контроле за оборотом огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Покушение

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