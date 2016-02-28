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Индия: 35-летний мужчина убил ножом 14 членов семьи и повесился

28 февраля 2016 10:41
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Новости Индии. Трагедия в Индии. 35-летний мужчина убил ножом 14 членов семьи, после чего покончил с собой. Он работал организатором праздничных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации полиции, накануне вечером его семья принимала гостей, и многие родственники остались на ночь. Около двух часов ночи злоумышленник запер входные двери в дом и убил спящих  жену, 8 детей, 3-х сестер и родителей. Сам — повесился. 

О произошедшем полиция узнала от одной из выживших сестер. Девушка с ножевыми ранениями была доставлена в больницу.

Мотивы преступления выясняются.

# происшествия # Убийство

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