Индия: 35-летний мужчина убил ножом 14 членов семьи и повесился

Новости Индии. Трагедия в Индии. 35-летний мужчина убил ножом 14 членов семьи, после чего покончил с собой. Он работал организатором праздничных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации полиции, накануне вечером его семья принимала гостей, и многие родственники остались на ночь. Около двух часов ночи злоумышленник запер входные двери в дом и убил спящих жену, 8 детей, 3-х сестер и родителей. Сам — повесился.

О произошедшем полиция узнала от одной из выживших сестер. Девушка с ножевыми ранениями была доставлена в больницу.

Мотивы преступления выясняются.