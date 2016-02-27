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Первые сутки перемирия в Сирии. «Исламское государство» пытается помешать мирному процессу

27 февраля 2016 16:49
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Новости Сирии. В Сирии идут первые сутки перемирия. Прекратить огонь договорились правительственные войска и 97 вооружённых отрядов оппозиции. На этом фоне 27 февраля активизировали удары террористы. Обстрел Дамаска, города Дейр-эз-Зор, взрыв в провинции Хама:  «Исламское государство» пытается всеми силами помешать мирному процессу.

Тем временем, Россия передала США предложения по урегулированию сирийского конфликта, а также список участников перемирия. Документ также определяет порядок обмена информацией и разрешения споров в несоблюдении режима перемирия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Война в Сирии

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