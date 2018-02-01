84-летнего мужчину задержали по подозрению в насилии над малолетней девочкой в Пружанах

Новости Беларуси. В Пружанах задержали 84-летнего мужчину по подозрению в педофилии.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, по предварительным данным, 19 января в одном из общежитий Пружан пожилой мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки, которая не достигла 14-летнего возраста.

Ребенок проживал вместе с родителями в этом же общежитии. Несовершеннолетняя рассказала семье о произошедшем. Взрослые сообщили правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 13 лет.

Мужчину задержали.

В середине декабря 2017 года в Минске был вынесен приговор многодетному отцу.