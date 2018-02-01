9-летний мальчик лишился ноги на молочно-товарной ферме в Зельве

Новости Беларуси. В Зельвенском районе на ферме мальчик лишился ноги.

По информации УСК по Гродненской области, происшествие случилось вечером 6 декабря. Девятилетний ребенок находился на молочно-товарной ферме вместе с отцом, который там работает. В какой-то момент мальчик остался без присмотра старших, оступился и упал.

Нога ребенка попала в ленту транспортера навозоудаления и оказалась зажата.

Мальчика доставили в больницу. У него возникли осложнения, которые несли угрозу жизни, поэтому возникла необходимость ампутировать ногу. Сейчас пострадавшего выписали из медучреждения.