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9-летний мальчик лишился ноги на молочно-товарной ферме в Зельве

01 февраля 2018 13:47
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Новости Беларуси. В Зельвенском районе на ферме мальчик лишился ноги.

По информации УСК по Гродненской области, происшествие случилось вечером 6 декабря. Девятилетний ребенок находился на молочно-товарной ферме вместе с отцом, который там работает. В какой-то момент мальчик остался без присмотра старших, оступился и упал.

Нога ребенка попала в ленту транспортера навозоудаления и оказалась зажата.

Мальчика доставили в больницу. У него возникли осложнения, которые несли угрозу жизни, поэтому возникла необходимость ампутировать ногу. Сейчас пострадавшего выписали из медучреждения.

9-летний мальчик лишился ноги на молочно-товарной ферме в Зельве -1

Фото: СК

Телесные повреждения, которые получил ребенок в результате инцидента, отнесены к тяжким.

Продолжается расследование. После его окончания происшествию будет дана правовая оценка.

Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней заведующей фермой.

Следователи также квалифицируют действия отца мальчика и примут меры по устранению причин и условий, которые способствовали трагедии.

В начале нынешнего года в Червенском районе в руках у 10-летнего мальчика взорвалась петарда.

Ребёнку оторвало фалангу пальца – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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