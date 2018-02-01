ДТП в Борисове: мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске

Новости Беларуси. ДТП с тяжелыми последствиями. На 14 километре Смиловичского тракта столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП с тяжелыми последствиями. На 14 километре Смиловичского тракта столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадавшим понадобилась помощь спасателей: в автомобиле была зажата 30-летняя пассажирка. С помощью специального инструмента женщину деблокировали и передали медикам. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.
Легковушке снесло половину салона. В Минске столкнулись Volkswagen и микроавтобус
Почти аналогичная авария – только с участием двух легковушек случилось в Борисове. И там тоже пришлось вызывать МЧС. В металлическом плену оказался мужчина, которого госпитализировали.