ДТП в Борисове: мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске

Новости Беларуси. ДТП с тяжелыми последствиями. На ​​14 километре Смиловичского тракта столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пострадавшим понадобилась помощь спасателей: в автомобиле была зажата 30-летняя пассажирка. С помощью специального инструмента женщину деблокировали и передали медикам. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Легковушке снесло половину салона. В Минске столкнулись Volkswagen и микроавтобус