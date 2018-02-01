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ДТП в Борисове: мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске

01 февраля 2018 13:55
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Новости Беларуси. ДТП с тяжелыми последствиями. На ​​14 километре Смиловичского тракта столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП в Борисове: мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске-1

Пострадавшим понадобилась помощь спасателей: в автомобиле была зажата 30-летняя пассажирка. С помощью специального инструмента женщину деблокировали и передали медикам. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Легковушке снесло половину салона. В Минске столкнулись Volkswagen и микроавтобус

ДТП в Борисове: мужчина оказался заблокирован в собственном авто. Похожая авария произошла 1 февраля в Минске-4

Почти аналогичная авария – только с участием двух легковушек случилось в Борисове. И там тоже пришлось вызывать МЧС. В металлическом плену оказался мужчина, которого госпитализировали.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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