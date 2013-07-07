73 цистерны с нефтью сошли с рельсов и взорвались в Канаде. Сгорели кварталы, 80 человек пропали без вести

Новости Канады. В канадской провинции Квебек 80 человек пропали без вести после крупной железнодорожной аварии. Накануне там сошел с рельсов и взорвался состав из 73 цистерн с сырой нефтью. Поезд следовал из США.

Пламя быстро перекинулось на жилые дома и уничтожило целые кварталы. Людей успели эвакуировать.

По предварительной информации, к катастрофе привел отказ тормозной системы. Следуя инструкции, машинист оставил поезд на стоянке и отправился в отель дожидаться сменщика. Состав же в это время самостоятельно отправился в путь.

На месте аварии постоянно берут пробы воздуха на содержание токсичных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.