60 белорусов не могут вернуться домой с египетского курорта из-за неисправности самолета

Новости Беларуси. 60 белорусов не могут вернуться домой с египетского курорта Хургада, но, вероятнее всего, смогут 6 июня вылететь в Киев. Самолёт должен был вылететь сутки назад, однако техники обнаружили в машине неисправность. По некоторым данным, из строя вышел двигатель. Ситуация усугубляется тем, что туроператор до сих пор не нашёл замену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристов, а всего вылета ожидает порядка 180 человек, временно разместили в отеле. Среди них много детей. Весь день информацию о времени вылета авиалайнера, который рейсом «Хургада-Киев» должен был доставить туристов еще два дня назад, обновляли. В колл-центре авиакомпании звучали разные данные. Первый вылет запланировали на 11 утра, потом на два часа дня, затем время поменяли на 14.50 и последние сведения – на 17.00.

Все это время в отношении туристов соблюдались четкие инструкции. Спустя три часа после отмены рейса отдыхающие, среди которых и дети, получили горячее питание и были заселены в отель. Там они продолжали отпуск по системе «все включено». С ними находились представители компании и русскоговоряющие гиды. Посольство Республики Беларусь в Египте держит ситуацию под контролем и готово оказать помощь.

Запланированный вылет был отменен из-за поломки авиалайнера. По некоторым данным, из строя вышел двигатель. Как сообщила украинская сторона, все это время шел экстренный ремонт самолета. Вероятнее всего, на этом борту отдыхающие и полетят обратно. И вот, что нам сообщил представитель турфирмы.

Ирина, менеджер по туризму:

С ними все в порядке. Они отдыхают в отеле совершенно бесплатно. Планируется сегодня вылет приблизительно в два часа, но точной информации нет.

Как сообщила украинская сторона, всё это время шел экстренный ремонт вышедшего из строя самолета, на котором, скорее всего, отдыхающие и полетят обратно.

Обновлено 6 июня в 19:30

И как стало известно, застрявшие в Египте белорусы вылетели из Хургады. В 9 вечера они должны приземлиться в Киеве.

Напомним, недавно в Египте после ужина в одном из ресторанов скончался белорусский гражданин. Случай признан нестраховым, поэтому родственники самостоятельно внесли необходимую сумму, чтобы отправить тело в Беларусь.

Андрей Мартынов, заместитель начальника департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Ответственность перед туристом за все услуги, входящие в тур, несет туристическая компания, заключившая этот договор. Независимо от того, что исполнителями являются третьи лица или третьи компании.

Испортить отпуск может, на первый взгляд, обычная медицинская услуга, которая потом ненароком окажется медвежьей, или, как в этом случае, постоянно задерживающийся рейс. К сожалению, в этой сфере приставок «НЕ» в последнее время слишком много. Некачественный сервис, неприветливый персонал, отнюдь не престижный отель, где вместо пяти всего три звезды. В общем, по путевке в лето туристов все чаще отправляют не на отдых, а за головной болью.