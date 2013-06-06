В Минске работник ЖЭС разобрал чужой Mercedes на металлолом

Новости Беларуси. 30-летний мужчина, работник ЖЭС, возвращаясь домой, обратил внимание на «Мерседес», припаркованный на обочине.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Рядом располагался гаражный кооператив, где он решил уточнить информацию о владельце транспортного средства. Там контактной информацией хозяина авто не владели, но подсказали телефон того, кто мог знать координаты хозяина. По предоставленному номеру телефона сообщили, что у машины есть владелец, который редко пользуется этим авто, к тому же оставляет его, где придется.

Коммунальщик решил не тратить время на поиски хозяина и приступил к разборке транспортного средства. Все металлические части были отсортированы, остальные выброшены. Мужчина организовал и вывоз металла в пункт приема вторичного сырья. Выручка за «Мерседес» 1993 года выпуска составила 600 тыс. рублей.

Через пару дней в милицию обратился хозяин машины с просьбой отыскать свой пропавший автомобиль. Сотрудники уголовного розыска восстановили цепочку произошедших событий и задержали работника ЖЭСа. Ущерб, нанесенный владельцу авто, оценен в 33 млн. рублей.

Напомним, в 2011 году житель Дзержинска решил вспомнить старые добрые пионерские времена и собрать металлолом в лесу, заодно и подзаработать. Но, как оказалось, сбор металлолома карается штрафом от 20 до 100 базовых величин, ведь это незаконная предпринимательская деятельность! В поисках презренного металла Александр целый день бродил по близлежащим полям и лесам. Наконец, загрузив машину до предела ржавыми отходами, мужчина отправился в пункт приема металла. В уме он уже подсчитывал доход: 580 000 рублей за тонну. Однако мечты развеялись при знакомстве с правоохранителями (смотрите видео).