6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?
Новости Беларуси. ЧП в Гомеле. Шестилетний ребёнок чуть не сварился на глазах у собственной матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ожогами 15% тела мальчика доставили в больницу. Как выяснилось,
ребёнок провалился в яму с горячей водой.
Западня на обычном газоне образовалась из-за порыва теплотрассы. Следственный комитет проводит проверку.
Ничто не предвещало беду. Женщина с двумя детьми прогуливалась вот по этой дорожке. В какой-то момент старший сын выбежал на траву, чтобы поднять с земли яблоко.
И угодил прямо в кипящую западню.
Едва заметная лужа среди травы была знаком беды. Под ней оказалось несколько кубометров горячей грязи. Ноги малыша мигом ушли под землю.
Спасти сына женщине помогли случайные прохожие.
К счастью, люди быстро поняли, что произошло. Ребёнка на руках отнесли в ближайшую пятиэтажку и до приезда скорой помощи обожжённые места охлаждали водой в квартире Светланы Менделевой.
Светлана Менделева, очевидец:
Вдруг с криками, плачем ребёнка целая компания прибегает: «Женщинка миленькая, нам нужно ребёночка». А молодой человек несет ребёнка голенького, на нём шкура висит. Вскочила в ванну мама, и видно стало ей плохо. Она осунулась. А ребёнок, его поливает этот мужчина,
а он кричит: «Мамочка не умирай – мне уже хорошо».
Скорая моментально приехала, ребёночка обработали.
Действия взрослых врачи оценивают как грамотные: ребёнка уже перевели из реанимации в обычную палату ожогового отделения.
Александр Волошиненко, заведующий ожоговым отделением Гомельской городской клинической больницы №1:
В наше учреждение поступил ребёнок 6 лет, получивший термическую травму,
а именно ожог горячей водой 15% правой нижней коечности.
Ребёнок определён на лечение в реанимационное отделение Первой городской больницы. Состояние ребёнка улучшается после перевязки и перевода в ожоговое отделение. Состояние ребёнка в настоящее время стабильное.
Все обстоятельства предшествовавшие ЧП сейчас устанавливаются компетентными органами.
Мария Кривоногова, официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области:
В настоящее время гомельскй городской отдел Следственного комитета проводит проверку по этому происшествию.
Установлено, что участок теплотрассы принадлежит частной организации «Аэродром-инвест».
Правовая оценка ситуации будет дана по окончании до следственной проверки
Профессионалы утверждают произошедшее лишь трагическое стечение обстоятельств.
Валерий Коваленко, начальник Сельмашевского района филиала «Гомельские тепловые сети»:
В следствии коррозионных процессов появляются слабые места на трубопроводе, в следствие высокого давления происходит утонение стенки трубы и происходит утечка теплоносителя. Если это канальный способ укладки, то теплоноситель будет идти по каналу, если бесканальный – естественно будет искать слабое место и выходить наружу и на поверхность земли выливаться. В данном случае произошёл провал грунта, обрушение земли и вымывание его.
К слову, данный участок теплотрассы успешно прошёл гидравлические испытания на герметичность и плотность всего 20 дней назад:
претензий к его техническому состоянию не было. Сейчас этот сегмент отключили от общего снабжения и обещают оперативно сделать ремонт.