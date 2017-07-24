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6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?

24 июля 2017 17:02
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Новости Беларуси. ЧП в Гомеле. Шестилетний ребёнок чуть не сварился на глазах у собственной матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ожогами 15% тела мальчика доставили в больницу. Как выяснилось,

ребёнок провалился в яму с горячей водой.

Западня на обычном газоне образовалась из-за порыва теплотрассы. Следственный комитет проводит проверку.

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?-1

Ничто не предвещало беду. Женщина с двумя детьми прогуливалась вот по этой дорожке. В какой-то момент старший сын выбежал на траву, чтобы поднять с земли яблоко.

И угодил прямо в кипящую западню.

Едва заметная лужа среди травы была знаком беды. Под ней оказалось несколько кубометров горячей грязи. Ноги малыша мигом ушли под землю.

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?-4

Спасти сына женщине помогли случайные прохожие.

К счастью, люди быстро поняли, что произошло. Ребёнка на руках отнесли в ближайшую пятиэтажку и до приезда скорой помощи обожжённые места охлаждали водой в квартире Светланы Менделевой.

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?-7

Светлана Менделева, очевидец:
Вдруг с криками, плачем ребёнка целая компания прибегает: «Женщинка миленькая, нам нужно ребёночка». А  молодой человек несет ребёнка голенького, на нём шкура висит. Вскочила в ванну мама, и видно стало ей плохо. Она осунулась. А ребёнок, его поливает этот мужчина,

а он кричит: «Мамочка не умирай – мне уже хорошо».

Скорая моментально приехала, ребёночка обработали.

Действия взрослых врачи оценивают как грамотные: ребёнка уже перевели из реанимации в обычную палату ожогового отделения.

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?-10

Александр Волошиненко, заведующий ожоговым отделением Гомельской городской клинической больницы №1:
В наше учреждение поступил ребёнок 6 лет, получивший термическую травму,

а именно ожог горячей водой 15% правой нижней коечности.

Ребёнок определён на лечение в реанимационное отделение Первой городской больницы. Состояние ребёнка улучшается после перевязки и перевода в ожоговое отделение. Состояние ребёнка в настоящее время стабильное.

Все обстоятельства предшествовавшие ЧП сейчас устанавливаются компетентными органами.

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?-13

Мария Кривоногова, официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области:
В настоящее время гомельскй городской отдел Следственного комитета проводит проверку по этому происшествию.

Установлено, что участок теплотрассы принадлежит частной организации «Аэродром-инвест».

Правовая оценка ситуации будет дана по окончании до следственной проверки

Профессионалы утверждают произошедшее лишь трагическое стечение обстоятельств.

6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?-16

Валерий Коваленко, начальник Сельмашевского района филиала «Гомельские тепловые сети»:
В следствии коррозионных процессов появляются слабые места на трубопроводе, в следствие высокого давления происходит утонение стенки трубы и происходит утечка теплоносителя. Если это канальный способ укладки, то теплоноситель будет идти по каналу, если бесканальный – естественно будет искать слабое место и выходить наружу и на поверхность земли выливаться. В данном случае произошёл провал грунта, обрушение земли и вымывание его.

К слову, данный участок теплотрассы успешно прошёл гидравлические испытания на герметичность и плотность всего 20 дней назад:

претензий к его техническому состоянию не было. Сейчас этот сегмент отключили от общего снабжения и обещают оперативно сделать ремонт.

# происшествия # Мария Кривоногова # Фотофакт # Несчастный случай # Александр Волошиненко # Светлана Менделева # Валерий Коваленко

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