6-летний мальчик чуть не сварился на глазах у собственной матери: кто ответит за инцидент в Гомеле?

Новости Беларуси. ЧП в Гомеле. Шестилетний ребёнок чуть не сварился на глазах у собственной матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ожогами 15% тела мальчика доставили в больницу. Как выяснилось, ребёнок провалился в яму с горячей водой. Западня на обычном газоне образовалась из-за порыва теплотрассы. Следственный комитет проводит проверку.

Ничто не предвещало беду. Женщина с двумя детьми прогуливалась вот по этой дорожке. В какой-то момент старший сын выбежал на траву, чтобы поднять с земли яблоко.

И угодил прямо в кипящую западню. Едва заметная лужа среди травы была знаком беды. Под ней оказалось несколько кубометров горячей грязи. Ноги малыша мигом ушли под землю.

Спасти сына женщине помогли случайные прохожие. К счастью, люди быстро поняли, что произошло. Ребёнка на руках отнесли в ближайшую пятиэтажку и до приезда скорой помощи обожжённые места охлаждали водой в квартире Светланы Менделевой.

Светлана Менделева, очевидец:

Вдруг с криками, плачем ребёнка целая компания прибегает: «Женщинка миленькая, нам нужно ребёночка». А молодой человек несет ребёнка голенького, на нём шкура висит. Вскочила в ванну мама, и видно стало ей плохо. Она осунулась. А ребёнок, его поливает этот мужчина,

а он кричит: «Мамочка не умирай – мне уже хорошо». Скорая моментально приехала, ребёночка обработали. Действия взрослых врачи оценивают как грамотные: ребёнка уже перевели из реанимации в обычную палату ожогового отделения.

Александр Волошиненко, заведующий ожоговым отделением Гомельской городской клинической больницы №1:

В наше учреждение поступил ребёнок 6 лет, получивший термическую травму,

а именно ожог горячей водой 15% правой нижней коечности. Ребёнок определён на лечение в реанимационное отделение Первой городской больницы. Состояние ребёнка улучшается после перевязки и перевода в ожоговое отделение. Состояние ребёнка в настоящее время стабильное. Все обстоятельства предшествовавшие ЧП сейчас устанавливаются компетентными органами.

Мария Кривоногова, официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области:

В настоящее время гомельскй городской отдел Следственного комитета проводит проверку по этому происшествию. Установлено, что участок теплотрассы принадлежит частной организации «Аэродром-инвест». Правовая оценка ситуации будет дана по окончании до следственной проверки Профессионалы утверждают произошедшее лишь трагическое стечение обстоятельств.

Валерий Коваленко, начальник Сельмашевского района филиала «Гомельские тепловые сети»:

В следствии коррозионных процессов появляются слабые места на трубопроводе, в следствие высокого давления происходит утонение стенки трубы и происходит утечка теплоносителя. Если это канальный способ укладки, то теплоноситель будет идти по каналу, если бесканальный – естественно будет искать слабое место и выходить наружу и на поверхность земли выливаться. В данном случае произошёл провал грунта, обрушение земли и вымывание его.