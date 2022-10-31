6 ДТП произошло в Минской области за 29 и 30 октября, 2 человека погибли

Новости Беларуси. За выходные, 29 и 30 октября, в Минской области зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий произошла в Вилейке. 22-летний водитель Volvo на улице 17 Сентября сбил двух несовершеннолетних, которые перебегали дорогу вблизи автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате 16-летняя девушка от травм скончалась на месте, а 17-летний юноша госпитализирован. Молодые люди не были обозначены световозвращающими элементами.