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6 ДТП произошло в Минской области за 29 и 30 октября, 2 человека погибли

31 октября 2022 14:18
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Новости Беларуси. За выходные, 29 и 30 октября, в Минской области зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

6 ДТП произошло в Минской области за 29 и 30 октября, 2 человека погибли-1

Одна из аварий произошла в Вилейке. 22-летний водитель Volvo на улице 17 Сентября сбил двух несовершеннолетних, которые перебегали дорогу вблизи автомобиля в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате 16-летняя девушка от травм скончалась на месте, а 17-летний юноша госпитализирован. Молодые люди не были обозначены световозвращающими элементами.  

6 ДТП произошло в Минской области за 29 и 30 октября, 2 человека погибли-4

Всего за выходные, 29 и 30 октября, задержано 22 нетрезвых водителя. 273 пешехода привлечены к административной ответственности, из которых 84 находились в нетрезвом состоянии.  

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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