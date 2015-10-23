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58-летний лесник погиб из-за падения дерева в Гродненской области

23 октября 2015 12:53
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Новости Беларуси. Нарушение правил охраны труда привело к смерти человека.

Свислочский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении лесничего одного из лесхозов Гродненской области

по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. 

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Должностное лицо подозревается в том, что, являясь ответственным за организацию работы и охрану труда, в нарушение правил техники безопасности допустил 8 октября к валке леса в Свислочском районе без средств индивидуальной защиты лесника 1957 года рождения. В результате спиленным и упавшим деревом тому были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в одном из учреждений системы здравоохранения.

Окончательная правовая оценка действиям лесничего будет дана по результатам расследования.

# происшествия # Несчастный случай # Сергей Шершеневич

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