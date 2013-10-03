Белорусы создали компьютерный вирус и похитили свыше $18 млн долларов у граждан более 120 стран

Новости Беларуси. Более 200 тысяч человек из 125 стран стали жертвами одной большой кибераферы. Тогда все заговорили о вирусной эпидемии, ведь только по предварительным подсчетам атаке подверглось более 500 миллионов компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступной группе удалось распространить в Интернете так называемый «фальшивый антивирус». После установки на компьютер жертвы вредоносная программа полностью имитировала работу софта. При этом вводила пользователя в заблуждение.

Сообщения о том, что компьютер якобы заражен, как правило, действовали. Сразу же программа-вредитель генерировала решение проблемы: предлагалось приобрести полную версию псевдоантивируса. Пользователи, наивно полагая, что приобретают легальное ПО у надежного производителя, оставляли на специальных сайтах злоумышленников реквизиты своих платежных карт. С них преступники и похищали деньги.

Иван Судникович, следователь по особо важным делам Управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Только за четыре месяца 2010 года организованная преступная группа совершила 260 тысяч эпизодов хищений денежных средств на общую сумму более 18 миллионов долларов.

В преступной группе было более 100 человек. Состав международный, но верхушка с белорусскими корнями. Во главе киберкартеля стоял наш соотечественник. Он разработал настоящую криминальную соцсеть, в которой у каждого была своя роль. Кроме руководителя, еще три участника являются белорусами, их задержали в Минске. Основателя же взяли в Киеве.

Иван Судникович, следователь по особо важным делам главного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Уголовное дело в отношении установленных участников организованной преступной группы передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд, который определит степень вины и ответственности каждого из обвиняемых. Максимальное наказание по инкриминируемому им составу преступления предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении неустановленных участников организованной преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Но следователям некогда расслабляться. Еще одно крупное преступление в сфере высоких технологий раскрыли недавно. В хищении с иностранных банковских счетов 47 тысяч долларов подозреваются двое белорусских студентов. Оба 1991 года рождения.

Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Получив от своих соучастников предложение о приобретении различных товаров и услуг в белорусских интернет-магазинах, согласились на эти условия. При этом они достоверно знали о том, что для оплаты будут использоваться похищенные реквизиты банковских пластиковых карточек, которые имитированы, как правило, иностранными банками. Они осуществили заказы различных товаров, в том числе gps-навигаторы, компьютерную технику, продукты питания в общей сложности на на сумму более 47 тысяч долларов.

Молодых людей задержали на территории Польши, а их предполагаемого организатора еще ищут. Его лицо вы сейчас видите на экране.

И сегодня же следователи составили портрет типичного киберпреступника. Как правило, это молодой человек от 20 до 30 лет. Продвинутый Интернет пользователь. Практически каждый с высшим образованием, в основном они программисты. Причем, у многих есть официальное место работы.