4 тонны алкоголя изъяли у самогонщика из Молодечненского района

Новости Беларуси. 4 тонны спиртного и самогонный аппарат изъяла Молодечненская милиция у жителя деревни Вязовец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Информацию о незаконном бизнесе сотрудники получили от соседей и пришли к мужчине в дом как раз в тот момент, когда он занимался самогоноварением.