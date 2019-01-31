За взятку задержаны топ-менеджеры крупного витебского предприятия

Новости Беларуси. На рабочем месте при получении взятки в 150 тысяч рублей задержан руководитель государственной витебской компании, которая является базовым логистическим центром региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ним по делу проходят бывший заместитель предприятия и руководитель одной из частных компаний. Все трое заключены под стражу.

Алексей Зимин, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома:

Была создана схема, позволяющая в последующем неоднократно увеличивать стоимость приобретаемой продукции. То есть была, фактически, создана цепочка так называемого «недобросовестного посредничества».

Данная схема позволяла им не только получать заработную плату, в разы превышающую заработную плату руководителей и в среднем работников отрасли как по области, так и в республике в целом. Но еще и получать взятки от представителей и субъектов хозяйствования коммерческой формы собственности за поставляемую продукцию.