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38-летнюю женщину сначала избили, а потом нанесли удары топором. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства

06 февраля 2018 12:39
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Новости Беларуси. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства местной жительницы.

По информации УСК по Минской области, 3 февраля тело 38-летней женщины было обнаружено в ее квартире в Борисове. На погибшей были многочисленные телесные повреждения.

Был проведен осмотр места преступления, опрос жителей дома и иные следственные действия.

По подозрению в преступлении был задержан 36-летний мужчина, который проживал с погибшей на съемной квартире несколько месяцев. Задержанный нигде не был трудоустроен официально.

38-летнюю женщину сначала избили, а потом нанесли удары топором. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства-1

Фото: СК

По предварительным данным, мужчина был нетрезв и в результате конфликта избил женщину, а потом нанес ей раны кухонным топором. Пострадавшая скончалась.

Затем мужчина выпрыгнул со второго этажа и убежал с места происшествия. Его задержали в квартире, которую он снял, чтобы скрываться от уголовного преследования.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.

В начале февраля стало известно о жестоком преступлении в Волковыске.

Студент одного из столичных вузов подозревается в убийстве родной бабушки – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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