38-летнюю женщину сначала избили, а потом нанесли удары топором. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства

Новости Беларуси. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства местной жительницы.

По информации УСК по Минской области, 3 февраля тело 38-летней женщины было обнаружено в ее квартире в Борисове. На погибшей были многочисленные телесные повреждения.

Был проведен осмотр места преступления, опрос жителей дома и иные следственные действия.

По подозрению в преступлении был задержан 36-летний мужчина, который проживал с погибшей на съемной квартире несколько месяцев. Задержанный нигде не был трудоустроен официально.