Прямой эфир

35-летний минчанин устроил стрельбу на остановке

11 февраля 2013 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. На расстоянии выстрела. 35-летний минчанин устроил на остановке стрельбу по прохожим из пневматического пистолета. Инцидент произошел на улице Захарова. Милицию вызвали подошедшие к остановке люди. Злоумышленника задержали. Никто из прохожих не пострадал, сообщили в программе «Стличные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:
Прибыли 2 патрульные машины, которые сразу же задержали, мужчина никуда не успел скрыться. А потом уже, в отделении милиции, как он пояснил, у него случились большие неприятности в семье, и на фоне этого у него началась депрессия, и он не отдавал отчет тому, что он делает. На данный момент возбуждено уголовное дело за хулиганство, и мужчина находится в изоляторе временного содержания.

# происшествия # Криминал # Стрельба # Анна Чиж-Литаш

Другие новости рубрики

Все новости
Украв у попутчицы 55 тысяч белорусских и тысячу российских рублей, украинец решил скрыться, выпрыгнув из поезда на полном ходу. Неудачливый вор в больнице
11 февраля 2013 18:10

Украв у попутчицы 55 тысяч белорусских и тысячу российских рублей, украинец решил скрыться, выпрыгнув из поезда на полном ходу. Неудачливый вор в больнице

Автобус с паломниками рухнул в пропасть в Бангладеш. 20 человек погибли, более 15 ранены
11 февраля 2013 12:59

Автобус с паломниками рухнул в пропасть в Бангладеш. 20 человек погибли, более 15 ранены

Из-за обрыва троллейбусных проводов у станции метро «Восток» утром 11 февраля было парализовано движение
11 февраля 2013 10:22

Из-за обрыва троллейбусных проводов у станции метро «Восток» утром 11 февраля было парализовано движение