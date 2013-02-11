35-летний минчанин устроил стрельбу на остановке

Новости Минска. На расстоянии выстрела. 35-летний минчанин устроил на остановке стрельбу по прохожим из пневматического пистолета. Инцидент произошел на улице Захарова. Милицию вызвали подошедшие к остановке люди. Злоумышленника задержали. Никто из прохожих не пострадал, сообщили в программе «Стличные подробности» на СТВ.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Прибыли 2 патрульные машины, которые сразу же задержали, мужчина никуда не успел скрыться. А потом уже, в отделении милиции, как он пояснил, у него случились большие неприятности в семье, и на фоне этого у него началась депрессия, и он не отдавал отчет тому, что он делает. На данный момент возбуждено уголовное дело за хулиганство, и мужчина находится в изоляторе временного содержания.