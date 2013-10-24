33-летний сельчанин упал с 4-го этажа на козырёк подъёзда и остался жив

Новости Беларуси. Инцидент произошёл в деревне Красное Гомельского района. Пьяный мужчина сорвался с балкона четвёртого этажа своей квартиры и упал на козырёк подъезда.

Пресс-служба Гомельского ОУМЧС:

В 00 часа 10 минут работниками МЧС при помощи ковшовых носилок и веревки, пострадавший снят с козырька и передан работникам СМП. С диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки» доставлена в УЗ «Гомельская областная клиническая больница».

Недавно в Слониме беспечность матери едва не привела к трагедии. Спасатели сняли с ограждения балкона на третьем этаже 5-летнюю девочку. Плачущего ребенка на 3 этаже заметили прохожие, они и вызвали работников МЧС. Ребёнка сняли с ограждения и увели в квартиру (смотрите видео). Оказалось, что мамы девочки дома не было, а в квартире находилась и еще младшая сестра.