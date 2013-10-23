На военном полигоне под Псковом взорвался артиллерийский снаряд. Погибли 6 человек, двое госпитализированы

Новости России. На военном полигоне под Псковом выясняют причины трагедии. Сапёры уже обследовали территорию в поисках других неразорвавшихся снарядов. На данный момент следователи пытаются воссоздать хронологию и установить тип разорвавшего снаряда.

На полигоне проводят учения разные рода войск. По предварительным данным, сдетонировал артиллерийский снаряд. Трагедия произошла накануне поздно вечером. Когда группа десантников возвращалась с учений, произошёл взрыв. Погибли 6 человек. Двое военнослужащих госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.