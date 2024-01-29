Наводнение в Слониме. Как спасатели помогают жителям города?

До весны еще больше месяца, а на притоках Немана уже фиксируются критические отметки воды – это угроза паводка. Такая ситуация сейчас происходит в Слониме, где река Щара протекает недалеко от района частных домов. Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, а спасатели проводят обходы и рассказывают жителям, как защитить себя и жилье от возможного нашествия большой воды.