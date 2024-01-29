Наводнение в Слониме. Как спасатели помогают жителям города?
До весны еще больше месяца, а на притоках Немана уже фиксируются критические отметки воды – это угроза паводка. Такая ситуация сейчас происходит в Слониме, где река Щара протекает недалеко от района частных домов. Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, а спасатели проводят обходы и рассказывают жителям, как защитить себя и жилье от возможного нашествия большой воды.
Прогноз на развитие ситуации выясняла Галина Буро.
Убрать ценные вещи, очистить двор от снега и льда, если вода придет к дому, не пользоваться электроприборами. Задача спасателей – предупредить об опасности. Владелец дома Владимир Волощук не удивляется – паводок на его памяти не первый, следит за уровнем ежедневно. Правда, в последние годы вода заполняла лишь край огорода, сейчас добралась до посадок клубники и голубики. За урожай мужчина не переживает – если что, высадит новые кусты. Главное, чтобы не повторилась ситуация 60-летней давности.
Владимир Волощук, житель Слонима:
Это было в 1958 году. Вот, где мы сейчас стоим, здесь было воды больше метра, в нашем доме уже была вода. Там плыло все, плыли сараи, поросята, там ужас, там и доски, это было ужасно. Вот тогда всех отселяли.
В помощь работникам МЧС военные. С помощью квадрокоптера совместно осматривают территории. Видно, что Щара вышла из берегов на несколько метров. Но вмешательство человека пока не требуется.
Евгений Жамойдик, начальник Слонимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
В рамках взаимодействия с 11-й механизированной бригадой Вооруженных Сил Республики Беларусь квадрокоптером делаем облет территорий для оценки изменений обстановки, то есть либо становится больше разлива, либо меньше. В рамках взаимодействия с Белгидрометом производятся замеры уровня реки три раза в сутки: утром, в обед и вечером.
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