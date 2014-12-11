30-летний водитель «под кайфом» катался по улицам Гомеля

Новости Беларуси. На днях в Гомеле правоохранители задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Ольга Резвякова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

9 декабря в областном центре на ул.Лепешинского был задержан тридцатилетний водитель. В ходе осмотра транспортного средства в салоне был обнаружен пакет с массой растительного происхождения и сверток, обернутый фольгой, со следами нагара. В отношении водителя сотрудниками батальона ДПС составлен административный протокол по ч.1ст.18.16 КоАП РБ. Для дальнейшего разбирательства одурманенного водителя передали сотрудникам по наркоконтролю Железнодорожного РОВД.

За год в стране выявлено более тысячи случаев передозировки наркотическими веществами. Цифры ужасают.

В Гомеле минувшим летом употребление спайса привело к трагедии. Вечером 21 июля молодые люди решили повеселиться, приобрели курительную смесь и... одному из парней в прямом смысле вырезали глаза. В Гродно: 22-летний парень умер за рулем автомобиля от передозировки.

В декабре прошлого года мы рассказывали истории молодых людей, которые поддались искушению. Анатолий, наркоман со стажем не скрывает, свой организм он бомбардировал разными химическими агентами. Не так давно в его наркоменю появилось, на первый взгляд, легкое дурманящее снадобье – курительная смесь. «Меняется лицо, внешность. Меняется настолько, что создается впечатление, что человек из гроба встал, его одели в куртку, шапку и выпустили на улицу», – признается мужчина. «Спайсы» и «миксы» – от этих курительных смесей «улетают». А некоторые могут даже и не вернуться. К чему может привести употребление курительных смесей – смотрите видео.