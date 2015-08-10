Прямой эфир

3-летний ребенок, выпавший с 7 этажа, выжил, упав на кондиционер

10 августа 2015 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Во Владивостоке трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Его спасло то, что этажом ниже находился кондиционер. В результате ребенок повис на металлической конструкции.

Как пишет LifeNews, очевидец происходящего, житель квартиры на 9 этаже, заметив мальчика, тут же бросился на помощь.

Молодой мужчина, рискуя собственной жизнью, по простыням спустился к ребенку и вызволил его с опасной высоты.

Сергей Аксенов, представитель главного Управления МЧС России по Приморскому краю:
В дежурную смену поступил звонок от жителей многоэтажки с сообщением о том, что из окна 7-го этажа выпал ребенок. Мальчик зацепился за кондиционер на уровне 6-го этажа. На помощь ему подоспел житель этого дома, который по простыням добрался до ребенка и благополучно его достал.

В декабре прошлого года мы рассказывали про еще одно чудесное спасение. Россиянин выжил после падения с 250-метрового утеса в Таиланде.

Местная пресса тогда писала: «то, что он выжил, чудо – не иначе». По словам спасателей, случай уникален: такое происходит один раз в 10 лет. Молодой человек действительно пережил второе рождение. Подробности и кадры с места происшествия здесь.

# происшествия # Сергей Аксенов # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
В Дубае отец запретил спасать тонущую дочь «ради ее чести»
10 августа 2015 15:11

В Дубае отец запретил спасать тонущую дочь «ради ее чести»

В Минске 138 домов остались без света из-за куницы
10 августа 2015 11:31

В Минске 138 домов остались без света из-за куницы

В Беларуси максимально усилено патрулирование лесов на территориях, граничащих с Украиной и Россией
10 августа 2015 08:42

В Беларуси максимально усилено патрулирование лесов на территориях, граничащих с Украиной и Россией