29-летнего саудовского принца арестовали в США за попытку изнасилования

Новости Саудовской Аравии. На неделе Маджид Абдель Азиз Аль Сауд, принц Саудовской Аравии, был задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в принуждении к действиям сексуального характера. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в местной полиции.

Известно, что в одном из самых дорогих районов в мире принц арендовал особняк.

Предполагается, что здесь все и произошло. Полиция прибыла после того, как сосед увидел истекающую кровью женщину. Она рыдала и просила о помощи.

После допроса Аль Сауда отпустили под залог в 300 тысяч долларов, которые выплатили за него королевские родственники. Ожидается, что суд состоится 19 октября.