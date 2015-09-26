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29-летнего саудовского принца арестовали в США за попытку изнасилования

26 сентября 2015 16:01
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Новости Саудовской Аравии. На неделе Маджид Абдель Азиз Аль Сауд, принц Саудовской Аравии, был задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в принуждении к действиям сексуального характера. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в местной полиции.

Известно, что в одном из самых дорогих районов в мире принц арендовал особняк.

Предполагается, что здесь все и произошло. Полиция прибыла после того, как сосед увидел истекающую кровью женщину. Она рыдала и просила о помощи. 

После допроса Аль Сауда отпустили под залог в 300 тысяч долларов, которые выплатили за него королевские родственники. Ожидается, что суд состоится 19 октября.

Как пишет Los Angeles Times, Аль Сауд не имеет статуса дипломатической неприкосновенности. 

# происшествия # Насилие # Маджид Абдель Азиз Аль Сауд

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