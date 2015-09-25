В деревне Жировичи 43-летний мужчина поджёг себя в собственном доме

Новости Беларуси. Трагедия в Жировичах произошла накануне вечером. Соседи рассказали, что за пару дней до случившегося видели, как

43-летний хозяин дома забивал окна изнутри и заставлял проемы мебелью.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

В частном жилом доме происходило горение имущества, наблюдалось сильное задымление. Выяснилось, что здесь проживает 43-летний мужчина. Его мать умерла два года назад. Зарабатывал на жизнь тем, что собирал грибы, ягоды, продавал продукты со своего сада и огорода. Со слов местных жителей, был очень замкнутым и не общительным, не пил, не курил.

Хозяина дома без признаков жизни обнаружили на полу в проходной комнате. В помещении наблюдался устойчивый запах бензина, также обнаружена пустая двадцатилитровая канистра.