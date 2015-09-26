Теракт в Таиланде: виновным в гибели 20 человек оказался гражданин Турции

Новости Таиланда. Власти Таиланда назвали имя исполнителя теракта в Бангкоке. Им оказался гражданин Турции Адем Карадаг. Полиция Таиланда задержала его почти сразу после трагедии. Мужчина признался, что он и есть тот самый человек, который попал в объектив камер видеонаблюдения.

Карадаг был задержан на востоке Бангкока в конце августа. В его квартире были обнаружены взрывчатые вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, взрыв прогремел в Бангкоке возле одного из храмов 17 августа. Жертвами трагедии стали 20 человек, еще более 120 получили ранения.