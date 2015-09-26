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Внимание, розыск! В Минске пропали двое детей из Гродно

26 сентября 2015 15:38
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Новости Беларуси. Девятиклассница Каролина и шестиклассник Артем ушли из дома в среду, 23 сентября. 

25 сентября  около 19.40 Каролина и Артем находились в Минске рядом с домом 40 на улице Лобанка, а около 23.00 на улице Кирова, 11. Известно, что они планировали найти место для ночевки, а утром собирались поехать на рынок «Ждановичи» перебирать фрукты. В милиции также сообщили, что вместе с подростками находится Дмитрий Коледа, 1997 г.р. 

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8 (0152) 79-70-44, 8 (0152) 79-70-55, 8 (029) 832-17-02 либо 102.

# происшествия # Пропавшие люди # Фотофакт

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